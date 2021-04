Aus dem Equity Weekly der Erste Group-Analysten: "Der ATX tendierte diese Woche leicht schwächer und schloss sich damit den international vorsichtigeren Anlegerstimmung nach den Rekordanstiegen der letzten Wochen an. In der Sektorensicht gab es international Gewinnmitnahmen bei Finanz sowie Öl- und Gaswerten, was sich auch im ATX widerspiegelte. Im Kampf um die 3.200-Punkte Marke musste der ATX sich diese Woche geschlagen geben und könnte nun durchaus etwas Zeit brauchen, sie nachhaltig zu überspringen. An die Spitze der ATX-Kurstafel setzte sich diese Woche Andritz mit +3,3% nachdem der Anlagenbauer mehrere Großaufträge verkündet hatte. SBO hingegen rutschte mit fallenden Ölpreisen -8,3% ab. Die Immofinanz veröffentlichte ihr Jahresergebnis 2020. Der Immobilienkonzern steuerte ...

