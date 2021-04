Was geht bei Palladium, Gold und Ethereum?

Palladium mit Aufhol-Rallye

Nachdem Palladium an den Rohstoffbörsen monatelang nur seitwärts lief, startete im März dieses Jahres eine neue Aufhol-Rallye. Seit dem Zwischentief vom 9. März bei 2.277 US-Dollar je Feinunze legten die Notierungen bis Mitte April um zeitweise 23 Prozent auf rund 2.800 US-Dollar zu und notierten damit so hoch wie zuletzt im Februar 2020.

Die wieder kräftig gestiegenen Kurse dürften darauf zurückzuführen sein, dass die Anleger wieder optimistischer werden, was die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur und insbesondere der Automobilindustrie anbelangt. Hier kommt das Edelmetall bei der Herstellung von Katalysatoren für Benziner-Fahrzeuge zum Einsatz, welche die schädlichsten Schadstoffe in Autoabgasen in umweltfreundliche Verbindungen wie Kohlendioxid und Wasser umwandeln.

Bild: shutterstock.com / corlaffra

Gerade die starke Entwicklung des chinesischen Automarktes dürfte die Nachfrage nach Palladium weiter antreiben, wozu hier auch die strengeren Emissionsstandards mitbeitragen sollten. So hat die Volksrepublik 2019 neue Fahrzeug-Emissionsstandards ("China VI") eingeführt, die zu den strengsten der Welt zählen.

Um diese zu erfüllen, müssen alle in China verkauften Neuwagen mit qualitativ hochwertigen Katalysatoren ausgestattet werden, was bis zu 30 Prozent mehr Palladium je Fahrzeug bedeuten kann. Die Palladium-Kurs-Rallye könnte sich deshalb fortsetzen. Die nächsten Kursziele sind das Februar-2020-Allzeithoch bei 2.880 US-Dollar je Feinunze und die runde 3.000er-Marke.

Den vollständigen Artikel lesen ...