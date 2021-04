Stromer-Reichweiten deutlich über 500 Kilometer mit nur einer Ladung werden bald selbstverständlich sein, 1.000 Kilometer kommen in Sichtweite. Davon ist Prof. Maximilian Fichtner überzeugt. Fichtner ist ein international renommierter Experte für Batterietechnologie und Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Seinen Erkenntnissen zufolge stehen uns in der Batterietechnologie zwei Entwicklungssprünge bevor. Die hat er in einem Interview-Format des Volkswagen-Konzerns erläutert. Sprung #1: Mehr Speichermaterial Zum einen werde sich beim Aufbau eines Batteriesystems ...

Den vollständigen Artikel lesen ...