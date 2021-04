Cathie Wood ist schon seit Jahrzehnten an der Wall Street unterwegs. Doch 2020 rückte die Gründerin und CEO von ARK Investment Management ins Rampenlicht, als ihre fünf größten ETFs den breiten Markt schlugen. Sie schafften in dem Jahr jeweils Renditen von über 100 %. Diese Ergebnisse ließen die Anleger aufhorchen. In Anbetracht ihrer Ergebnisse im Jahr 2020 lohnt es sich, zu beobachten, was Wood kauft. Ich suche dazu in ihren ETFs nach Unternehmen, die eine führende Position in der Branche, robusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...