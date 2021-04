Nach dem jüngsten DAX-Rekord bei 15.500 Punkten scheint der Markt reif für eine Verschnaufpause. Als Belastung sorgten zuletzt die Spekulationen über eine Erhöhung der US-Kapitalertragssteuer für ein wenig Druck auf die Kurse. In der neuen Börsenwoche dürften mehrere Quartalszahlen für Bewegung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Der Wochenausblick. Die Luft am deutschen Aktienmarkt wird dünner. Vor einer Woche gelang dem Leitindex DAX zwar ein kurzer Ausbruch nach oben aus seiner seit Anfang April ...

