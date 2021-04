Der Telekommunikationsriese AT&T (WKN: A0HL9Z) hat Probleme, das ist sicher. Er war nur in der Lage, einen Teil seines angeschlagenen DIRECTV-Geschäfts auszulagern, und dieser Teil wurde mit einem Verlust abgestoßen. In der Zwischenzeit ist die Schuldenlast so groß geworden, dass das Unternehmen weiterhin umsatzträchtige Vermögenswerte wie Chilevision verkaufen will, das Anfang des Monats an ViacomCBS weitergereicht wurde. Der noch junge Streaming-Dienst HBO Max, der von AT&Ts Warner Media angeboten ...

