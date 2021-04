Osnabrück (ots) - Virchowbund-Chef Heinrich: "Fällt Priorisierung nicht schnellstens weg, bürokratisieren wir uns einen Impfstau herbei" - Impfgipfel muss "klares Signal geben"Osnabrück. Deutschlands niedergelassene Ärzte pochen auf eine Komplett-Aufhebung der Impfpriorisierung für alle Vakzine. "Spätestens in zwei, drei Wochen sollte die Priorisierung aufgehoben werden, da erwarten wir ein klares Signal des Impfgipfels", sagte Dirk Heinrich, Vorsitzender des Virchowbundes, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wenn die Gruppe 2, also die 70- bis 80-Jährigen und schwer Vorerkrankten, weitgehend durchgeimpft ist, braucht es die Freigabe. So weit sind wir Mitte Mai."Der Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), im Laufe des Juni die Priorisierung aufzuheben, käme "viel zu spät", sagte Heinrich. Ab Mai gehe es um 1,5 Millionen Impfdosen pro Woche für die niedergelassenen Ärzte, ab Juni seien es bis zu 3,5 Millionen Dosen. "Schon für das Impfen allein müssen die Praxen zusätzliche Sprechstunden anbieten. Kommt dann noch die Suche nach den Berechtigten hinzu, wäre das schlicht nicht mehr zu stemmen", warnte er. "Also: Fällt die Priorisierung nicht schnellstens weg, bürokratisieren wir uns einen Impfstau herbei."Für die Praxen bedeute es einen enormen Zeitverlust, die Patienten zu identifizieren, die eher dran sein sollten als andere. Kein Arzt habe jeden vorerkrankten Patienten im Kopf. Es würden also spezielle Suchprogramme benötigt, um sie herauszufinden, sagte Heinrich. "Und das alles kommt ja zur eigentlichen Aufgabe der niedergelassenen Ärzte hinzu, nämlich die Kranken zu versorgen." Der Virchowbund-Chef begrüßte, dass mehrere Bundesländer bereits die Priorisierung für das Vakzin von Astrazeneca aufgehoben haben. Was für Astrazeneca gelte, müsse nun möglichst bald für alle Impfstoffe gelten. "Die Ausfransung bei der Priorisierung sollte zu ihrer Aufhebung führen, alles andere ist nicht mehr zu vermitteln."+++----------------------------------------------------------------Vor Impfgipfel: Niedergelassene Ärzte fordern mehr Freiheiten für GeimpfteVirchowbund-Chef Heinrich: "Außengastronomie umgehend öffnen" - "Millionen leiden unter Lockdown-Stress"Osnabrück. Deutschlands niedergelassene Ärzte fordern mehr Freiheiten für Geimpfte. "Der Impfgipfel sollte unbedingt beschließen, dass Geimpfte den Negativ-Getesteten gleichgestellt werden", sagte Dirk Heinrich, Vorsitzender des Virchowbundes, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Von Zweifachgeimpften gehe "vermutlich ein deutlich geringeres Risiko aus als von Menschen mit negativem Schnelltestergebnis", begründete er die Forderung.Der Verbandschef warb auch für zügige Lockerungen: "Zumindest die Außengastronomie kann umgehend für negativ Getestete und Geimpfte geöffnet werden. Der Sommer naht, und an der frischen Luft finden praktisch keine Ansteckungen statt", sagte Heinrich. "Ich sehe keinen Grund, die Außengastronomie länger geschlossen zu halten, solange im Biergarten und auf Café-Terrassen Abstände und die anderen AHA-Regeln eingehalten werden. Nichts spräche dagegen." Geimpfte sollten auch wieder ins Museum gelassen werden. "All das hilft schon enorm, den Lockdown-Stress abzubauen, unter dem Millionen Menschen leiden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4898205