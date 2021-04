Bagdad - In einem Krankenhaus in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Sonntag Dutzende Menschen bei einem Brand ums Leben gekommen. Das irakische Innenministerium sprach von mindestens 82 Toten und mehr als 100 Verletzten.



Das Feuer war in der Nacht auf einer Corona-Station ausgebrochen. Offenbar war ein Sauerstofftank explodiert. In der Folge hatten sich die Flammen auf weitere Stockwerke ausgebreitet. Medienberichten zufolge soll die Klinik nicht über ein funktionierendes Brandschutzsystem verfügt haben.



Der irakische Ministerpräsident Mustafa Al-Kadhimi verhängte als Reaktion auf die Katastrophe eine dreitägige Staatstrauer. Zudem kündigte er eine Untersuchung des Brandes an.

