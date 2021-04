Gut fünf Prozent ging es für den Kurs der CD-Projekt Aktie am Donnerstagabend rund um die Zahlen nach oben. Am Freitag folgte die Ernüchterung. Da half letztendlich auch die Umsatzvervierfachung im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht, denn diese war bereits erwartet worden. Kurzfristig bleibt Anlegern eigentlich nur noch eine Hoffnung.Umsatz und Gewinn hatte der polnische Spiele-Entwickler bereits vergangene Woche kommuniziert. Zwei Kerndaten waren also bereits im Vorfeld bekannt. 13,7 Millionen verkaufte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...