Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: "Beim Blick auf die Kurstafeln der letzten Tage kann das Marktgeschehen vermutlich am besten mit "nicht Fisch, nicht Fleisch" beschrieben werden. Die unklare Tendenz erstreckt sich dabei über den gesamten Globus und resultiert aus unterschiedlichen Faktoren. Fundamental betrachtet gibt die Berichtssaison in den USA seit 2 Wochen den Ton an. Während wir mit Kalenderwoche 17 auf den Höhepunkt ebendieser zusteuern - mehr als 35 % der S&P 500-Unternehmen werden in den kommenden Tagen ihr Zahlenwerk vorlegen - ist nach dem bisherigen Auftakt bereits eine klare Richtung erkennbar. Von jenen Unternehmen, die bereits berichtet haben, konnten 86 % die in sie gestellten Erwartungen auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...