In einer Umfrage wollte die Bank of America herausfinden, ob sich der Bitcoin aus Sicht der Investoren in einer Blase befindet. Insbesondere diese Kritik wird gegenüber der Kryptowährung seit 10 Jahren immer wieder aufgegriffen.? Umfrage zeigt klare Tendenz? Imageproblem von Kryptowährungen? Institutionelles Interesse am Bitcoin wächstUmfrage zur Bitcoin-BlaseIn einer ihrer neusten Umfragen wollte die Bank of America herausfinden, was globale Fondsmanager bezüglich einer ...

