Begriffe wie Lieferverzögerungen, Lieferengpässe, Produktionsausfälle, Nichteinhalten von Lieferverträgen gehören zum Tagesgeschäft. Diese Begriffe wollen die Hersteller nicht nur in der derzeitigen Situation, sondern generell nicht hören, da sie teuer, möglicherweise geschäftsschädigend, wettbewerbsverzerrend oder in manchen Fällen sogar gefährlich werden können. Dies trifft beispielsweise für Produkte in der Medizin und Medizintechnik zu, die bei Behandlungen eingesetzt werden, bei denen womöglich "jede Sekunde zählt". Da braucht es Partner, die verlässlich Werkstoffe wie Kunststoffgranulate für die Produktion der Medizinprodukte liefern können und so sicherstellen, dass keine Engpässe bei der Materialversorgung entstehen. Actega, Bremen, bietet ein Ser- viceangebot, das die 100-%ige Lieferfähigkeit der hergestellten Provamed-TPE-Compounds für die Medizintechnik zu jeder Zeit an jeden Ort garantiert. So können Kunststoffverarbeiter, die diese Werkstoffe einsetzen, die globale Gesundheitsversorgung mit ihren Produkten sicherstellen.

MDR erfüllt

Medizintechnikhersteller stehen vor der schwierigen Aufgabe, ihre Produkte vor der Markteinführung umfangreichen regulatorischen Qualifizierungen zu unterziehen und vollständige Dokumentationen einreichen zu müssen. Das braucht Zeit und erhebliches Know-how. Deshalb gibt es beim Werkstoffhersteller projektspezifisch einen festen Ansprechpartner mit Service- und Fachkompetenz im Bereich TPE Werkstoffe, der den Hersteller und das Projekt von der Entwicklung bis zur Markteinführung ...

