Der 3D-Druck boomt - sowohl in privaten als auch in industriellen Anwendungen. Entsprechend steigt auch die Zahl an verfügbaren Materialien, vor allem Kunststoffen. Gerade die großen Werkstoffhersteller stoßen zunehmend in diesen Markt vor und bauen ihre Fertigungskapazitäten aus. Seit der Erfindung des 3D-Drucks in den 1980er Jahren hat sich eine Vielzahl von verschiedenen Verfahren entwickelt. Wie die alternativen Bezeichnungen "Additive Fertigung" oder "Generative Fertigung" andeuten, ist allen 3D-Druck-Verfahren gemein, dass Schichten von Material nacheinander so aufgetragen werden, um so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...