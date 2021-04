Trotz Chipknappheit und der in den letzten Monaten bereits guten Performance der Aktie bleiben die Analysten für die Daimler-Aktie weiter optimistisch. RBC und Barclays erhöhten ihre Kursziele für das Papier des Autobauers…Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Daimler nach endgültigen Quartalszahlen und angehobener Prognose von 89 auf 98 Euro erhöht und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan passte in einer am Freitag vorliegenden Studie entsprechend seine Prognosen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...