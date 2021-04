23. April 2021 - Vancouver, British Columbia - Centr Brands Corp. (das "Unternehmen") (CSE: CNTR, FRA: 303, OTC: CNTRF) gab heute eine US-Vertriebsvereinbarung mit Southern Glazer's Wine & Spirits ("Southern Glazer's") bekannt, dem weltweit führenden Vertriebsunternehmen von alkoholischen Getränken. Im Rahmen der Vereinbarung wird Southern Glazer's die Zitrusgetränke des Unternehmens CENTR?? und CENTR?? Sugar Free, die mit Kohlensäure und CBD aus Hanf versetzt sind, vertreiben.

"Wir freuen uns sehr, einer der ersten CBD-Getränkelieferanten von Southern Glazer's zu sein", sagte Joseph Meehan, CEO des Unternehmens. "Als führendes Vertriebsunternehmen von alkoholischen Getränken in den USA wird Southern Glazer's CENTR bei Zehntausenden von Einzelhändlern und Kunden vor Ort einführen. CENTR verfügt über das beste Vertriebsteam in unserer Kategorie und verfügt über umfassende Erfahrung mit dem traditionellen Vertrieb. Southern Glazer's ist unser idealer Vertriebspartner."

Southern Glazer's wird zunächst den Vertrieb von CENTR?? und CENTR?? Sugar Free in sieben Bundesstaaten, und in den kommenden Monaten in weiteren Bundesstaaten, sowie auf seiner branchenführenden Proof-E-Commerce-Plattform unter sgproof.com starten.

Über CENTR Brands Corp. CENTR Brands Corp. entwickelt und vermarktet alkoholfreie, funktionelle Getränke für den globalen Markt. Das erste Produkt des Unternehmens, genannt CENTR, ist ein kalorienarmes CBD-Getränk mit Kohlensäure. weitere Informationen finden Sie auf www.findyourcentr.com und auf Instagram unter @findyourcentr.

Über Southern Glazer's Wine & Spirits. Southern Glazer's Wine & Spirits ist der weltweit führende Vertreiber von alkoholischen Getränken und stolz darauf, seit mehreren Generationen ein Familienunternehmen zu sein. Southern Glazer's ist in 44 US-Bundesstaaten, dem District of Columbia und Kanada tätig. Southern Glazer's fordert alle Einzelhandelskunden und erwachsenen Verbraucher auf, seine Produkte verantwortungsvoll zu vermarkten, zu verkaufen, auszuschenken und zu genießen. Weitere Informationen finden Sie auf www.southernglazers.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und Instagram unter @sgwinespirits und auf Facebook unter www.Facebook.com/SouthernGlazers.

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Fertigstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens sowie anderer Risiken und Unsicherheiten von den angegebenen Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

