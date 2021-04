Die Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) steht für Foolishe Investoren in der Regel für einige Dinge. Für eine klare, teuer bewertete Wachstumsaktie, allerdings auch für ein Unternehmen, das langfristig orientiert eine Menge Potenzial besitzen könnte. Beyond Meat setzt, wie du womöglich bereits weißt, auf den Markt der sogenannten Flexitarier. Also all diejenigen, die hin und wieder bewusst auf Fleischkonsum verzichten, um sich und der Umwelt Gutes zu tun. Die Aktie von Beyond Meat ist jedoch nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...