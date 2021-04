Profitiert hat der Euro zuletzt von einem durch die Bank schwächeren US-Dollar.Frankfurt - Der Euro hat am Montag an seine Kursgewinne der vergangenen Wochen angeknüpft und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2117 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Ende Februar. Gegenüber dem Franken hat der Euro hingegen im Vergleich zum Freitagabend auf 1,1049 von 1,1045 nur minim angezogen.

