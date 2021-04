Es finden Gespräche über eine Akquisition von The Bountiful Company oder Teile davon statt.Vevey - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé bestätigt Spekulationen über einen möglichen Kauf des US-Vitaminherstellers Bountiful. Es fänden Gespräche über eine Akquisition von The Bountiful Company oder Teile davon statt, heisst es in einer kurzen Mitteilung von Nestlé am Montag. Bereits am vergangenen Freitag hatte das «Wall Street Journal» über einen eventuellen Kauf von Bountiful durch Nestlé...

