Wochenausblick: Fortsetzung der Berichtssaison sowie Geschäftszahlen von Tesla, Amazon, Apple und C.o.

Die neue Woche erwartet die Anleger mit zahlreichen wichtigen Informationen. Die Berichtssaison für die Quartalszahlen an der Wall Street läuft in den kommenden Tagen auf Hochtouren. Ebenfalls stehen wichtige Konjunkturdaten für die letzte Aprilwoche an.



Montag

Zum Wochenstart steht die Veröffentlichung der Geschäftszahlen von unterschiedlichen Unternehmen auf der Agenda. Den Anfang macht um 7:00 Uhr der Medizintechnikkonzern Philips Electronics. Des Weiteren lädt um 14:00 Uhr der niederländische Allfinanzdienstleister ING Group seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein. Ebenfalls lässt Tesla am Abend um 22:15 Uhr in seine Bücher blicken. Als First Mover und Taktgeber der E-Mobility Branche, ist es Tesla mehrfach gelungen euphorische Zahlen seinen Investoren zu präsentieren.





Dienstag

Der Dienstagnachmittag beginnt um 15:00 Uhr mit der Veröffentlichung des monatlichen Immobilienpreisindex. Dieser beinhaltet einen geschätzten Wert der amerikanischen Wohnungsmarktbedingungen. Parallel dazu wird auch das Ergebnis des CB Verbrauchervertrauen für die USA präsentiert. Dabei handelt es sich um einen Indikator, der das Verbrauchervertrauen in die Wirtschaftstätigkeit wiederspiegelt. Am Abend geht der Blick der Anleger wieder nach Amerika. Ab 22 Uhr veröffentlichen Visa, Starbucks und Microsoft ihre Quartalszahlen. Ganz besonders verzeichnet Microsoft seit Anfang des Jahres einen Wertzuwachs von 16% und entwickelte sich somit besser als seine Konkurrenten.

Mittwoch

Auch am Mittwoch erwartet die Anleger eine Vielzahl von Veröffentlichungen der Quartalszahlen. So beginnen ab 7 Uhr der Werkstoffhersteller Covestro und der Sportartikelhersteller Puma. Danach folgt um 13:30 Uhr der amerikanische Flugzeugbauer Boeing. Mit großer Spannung seitens der Anleger wird um 20:00 Uhr die Zinssatzentscheidung vom FED erwartet. Anschließend folgt die öffentliche Pressekonferenz, wo die US-Notenbank der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen. Apple, der im letzten Quartal besonders durch seinen allzeitbesten Quartalsbericht hervorstach sowie Facebook, präsentieren nach Börsenschluss ihre nächsten Finanzergebnisse.

Donnerstag

Die Berichtssaison zieht sich am Donnerstag weiter durch die Woche. So gibt um 7:00 Uhr die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa einen Einblick in die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021. Nur eine Stunde später folgen Unilever und Shell mit ihren Q1-Umsätzen, währenddessen der Wafernhersteller Siltronic um 10:00 Uhr zu seiner virtuellen Hauptversammlung einlädt. Um 14:00 Uhr wird der jährliche Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland veröffentlicht. Nur eine halbe Stunde später wird durch die US Bureau of Economic Analysis das annualisierte Bruttoinlandsprodukt bekanntgegeben. Zum Abend hin geben Amazon und Twitter ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal preis. Trotz Sorgen über eine drohende Kartellreform, gilt die Amazon-Aktie immer noch als einer der größten Profiteure der Coronakrise.

Freitag

Zum Wochenende werden um 3:30 Uhr die offiziellen Nicht-Produktion PMI Zahlen aus China erwartet. Um 11:00 Uhr werden für die Eurozone der Verbraucherpreisindex sowie die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt bekanntgegeben. Abschließend legt um 13:30 Uhr der US-amerikanischer Mineralölkonzern ExxonMobil die Quartalszahlen seinen Aktionären vor.

