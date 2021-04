Exzerpt: Nestlé übernimmt Bountiful. Philips schwächelt beim Auftragseingang. Sorgen um China Huarong.Die asiatischen Börsen gehen freundlich in die neue Woche. Die Anleger schauen mit Optimismus auf den prall gefüllten amerikanischen Berichtskalender. Alle wichtigen Benchmarks können heute früh steigen. An den chinesischen Börsenplätzen setzten in der zweiten Sitzungshälfte allerdings Gewinnmitnahmen ein, nach schlechten Nachrichten von Huarong Asset Management. Die Futures notieren uneinheitlich vor Eröffnung der ...

