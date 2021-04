The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2021ISIN NameLU0208607589 PICT.-EUR.EQ.SE.NAM.PDYEOKYG9897K1058 ZTO EXPRESS (CAYMAN)LU0130731986 PICTET-EUR.EQ.SEL.NAM.PEOXS1205616268 APT PIPELINES 15/22 MTNDE000HLB1B02 LB.HESS.-THR.COLLARED FRNXS1402169848 INTL FIN. CORP. 16/21 MTNBE0002488634 UCB 15/22 MTNXS1223394914 TC ZIRAAT BANKASI 16/21USU5009LAX83 KRAFT HEINZ 19/30 REGSUS577778CB77 MACY'S INC. 2024US565849AK29 MARATHON OIL 2022XS0923361827 ANGLO AM. CAP. 13/21US46849MAL37 JACKSON NATL LIFE 16/21US47215PAB22 JD.COM 16/21DE000HLB31A0 LB.HESS.THR.CARRARA04U/19DE000DK0ERF7 DEKA MTN SERIE 7435DE000HLB3043 LB.HESS.THR.CARRARA04A/19DE000HLB30Z9 LB.HESS.THR.CARRARA04P/19