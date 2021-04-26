The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.04.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2021
ISIN Name
LU0208607589 PICT.-EUR.EQ.SE.NAM.PDYEO
KYG9897K1058 ZTO EXPRESS (CAYMAN)
LU0130731986 PICTET-EUR.EQ.SEL.NAM.PEO
XS1205616268 APT PIPELINES 15/22 MTN
DE000HLB1B02 LB.HESS.-THR.COLLARED FRN
XS1402169848 INTL FIN. CORP. 16/21 MTN
BE0002488634 UCB 15/22 MTN
XS1223394914 TC ZIRAAT BANKASI 16/21
USU5009LAX83 KRAFT HEINZ 19/30 REGS
US577778CB77 MACY'S INC. 2024
US565849AK29 MARATHON OIL 2022
XS0923361827 ANGLO AM. CAP. 13/21
US46849MAL37 JACKSON NATL LIFE 16/21
US47215PAB22 JD.COM 16/21
DE000HLB31A0 LB.HESS.THR.CARRARA04U/19
DE000DK0ERF7 DEKA MTN SERIE 7435
DE000HLB3043 LB.HESS.THR.CARRARA04A/19
DE000HLB30Z9 LB.HESS.THR.CARRARA04P/19
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.04.2021
ISIN Name
LU0208607589 PICT.-EUR.EQ.SE.NAM.PDYEO
KYG9897K1058 ZTO EXPRESS (CAYMAN)
LU0130731986 PICTET-EUR.EQ.SEL.NAM.PEO
XS1205616268 APT PIPELINES 15/22 MTN
DE000HLB1B02 LB.HESS.-THR.COLLARED FRN
XS1402169848 INTL FIN. CORP. 16/21 MTN
BE0002488634 UCB 15/22 MTN
XS1223394914 TC ZIRAAT BANKASI 16/21
USU5009LAX83 KRAFT HEINZ 19/30 REGS
US577778CB77 MACY'S INC. 2024
US565849AK29 MARATHON OIL 2022
XS0923361827 ANGLO AM. CAP. 13/21
US46849MAL37 JACKSON NATL LIFE 16/21
US47215PAB22 JD.COM 16/21
DE000HLB31A0 LB.HESS.THR.CARRARA04U/19
DE000DK0ERF7 DEKA MTN SERIE 7435
DE000HLB3043 LB.HESS.THR.CARRARA04A/19
DE000HLB30Z9 LB.HESS.THR.CARRARA04P/19
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