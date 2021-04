Die Experten der RBC haben das Kursziel für die Aktien von Daimler nach endgültigen Quartalszahlen und angehobener Prognose von 89 auf 98 Euro erhöht und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Man passte in einer am vergangenen Freitag veröffentlichten Studie entsprechend die Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und den Gewinn je Aktie im Industriegeschäft nach oben an. Das Geschäft mit Elektroautos habe die Margen wohl nicht geschmälert. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

