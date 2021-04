Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die großen Zentralbanken der Welt sind bemüht, Marktteilnehmer davon zu überzeugen, dass an der expansiven Ausrichtung ihrer Geldpolitik vorerst festgehalten wird, so die Analysten der Helaba.Dies habe EZB-Präsidentin Lagarde letzte Woche unter Beweis gestellt, indem sie betont habe, dass es für eine Reduzierung des PEPP-Kaufvolumens noch zu früh sei und darüber bei der Ratssitzung auch nicht gesprochen worden sei. Ähnlich dürften sich heute EZB-Chefvolkswirt Lane und Ratsmitglied Panette äußern. Letzterer habe zuletzt vor übertriebenem Konjunkturoptimismus gewarnt und sich dafür ausgesprochen, dass die EZB im Zweifel mehr tun sollte als zu wenig. Auch die US-Notenbank scheue sich davor, eine Abkehr von der sehr lockeren Geldpolitik in Aussicht zu stellen. Dies dürfte Tenor der in dieser Woche anstehenden FOMC-Entscheidung sein. ...

