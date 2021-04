Der Euro hat am Montag im Frühhandel an seine Kursgewinne der vergangenen Wochen anschließen können. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,2108 US-Dollar nach 1,2090 Dollar am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2066 Dollar festgesetzt.Profitiert hat der Euro zuletzt von einem durch die Bank schwächeren US-Dollar, ...

