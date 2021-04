Die Bawag Group weist im 1. Quartal einen Nettogewinn in Höhe von 74 Mio. Euro (vs. 61 Mio. Euro in 2020) sowie einen Return on Tangible Common Equity von 10,2 Prozent aus. Das zugrunde liegende operatives Geschäft blieb laut Bawag im 1. Quartal 2021 solide, mit einem Ergebnis vor Risikokosten von 179 Mio. Euro und einer Cost/Income Ratio von 40,5 Prozent. Die Risikokosten beliefen sich auf 29 Mio. Euro. Die CET1 Quote lag bei 14,2 Prozent, ein Anstieg von 20 Basispunkten im Vergleich zum Jahresende 2020. "Obwohl wir in den ersten Monaten des Jahres 2021 rollierende und teilweise Lockdowns in unseren Kernmärkten erlebt haben, glauben wir, dass wir uns am Anfang einer allmählichen Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität befinden, die sich bis in die zweite ...

