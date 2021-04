Der heimische Baukonzern Porr hat das Jahr 2020 mit einer Produktionsleistung von 5,2 Mrd. Euro abgeschlossen, das ist ein Minus von 6,9 Prozent zum Vorjahr. Der Rückgang ist laut Porr insbesondere auf die pandemiebedingten temporären Baustellenschließungen in Österreich sowie Einschränkungen zurückzuführen. Dies führte auch zu einem negativen Ergebnis vor Steuern von 51 Mio. Euro (vs. +37,4 Mio. Euro in 2020), das Konzernergebnis liegt bei -42,4 Mio. Euro (vs. +27,8 Mio. Euro). Der bereinigte Auftragsbestand steht bei 7,1 Mrd. Euro und ist mit einem Plus von 12,2 Prozent auf einem Alltime-High, wie das Unternehmen mitteilt. CEO Karl-Heinz Strauss: "Wir haben eine einwandfreie Sicherheits- und Gesundheitsinfrastruktur aufgestellt, um den ...

