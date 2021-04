Foshan, China (ots/PRNewswire) - Aquark Electric Limited plant ein Upgrade seiner InverPad® (https://www.aquark.com.cn/inverpad-technology) Technologie, um das Szenario des Vier-Jahreszeiten-Schwimmens in Gärten für globale Kunden zu verbessern. Mit einem leiseren Geräuschpegel, einer höheren Energieeffizienz und einem modischen Design wird das aktualisierte InverPad® voraussichtlich später im Jahr 2021 auf den Markt kommen und ein umfassendes Upgrade der Pool-Wärmepumpen bringen, um eine neue Art von Familienpools zu schaffen.In den letzten Jahren hat die InverPad®-Technologie von Aquark viel erreicht, um das Erlebnis Familienpool zu erfüllen. Seit der Markteinführung im Jahr 2017 hat Aquarks erste Generation der InverPad® Pool-Wärmepumpe Mr. Silence (https://www.aquark.com.cn/mr-silence-heating-cooling-series.html) mehr als 30.000 Familien dabei geholfen, ihren Pool im Garten zu einem stilvollen Ort für vier Jahreszeiten zu machen. Mr. Silence ist die 1. Pad-Inverter-Poolwärmepumpe in der Poolheizungsbranche. Im Gegensatz zu den bisherigen schweren und eintönigen Designs zeichnet sich der patentierte Mr. Silence von Aquark durch seine klaren Linien und seine glatte Oberfläche aus und sorgt so für ein neues visuelles Vergnügen an Familienpools.Neben seinem kreativen Erscheinungsbild zeichnet sich Mr. Silence durch bahnbrechende Fortschritte bei der Geräuschunterdrückung aus. Ausgestattet mit Mitsubishi-Verdichtern und bürstenlosen DC-Lüftermotoren bietet das InverPad® Mr. Silence dem Endanwender Ruhe und Gelassenheit. Im Arbeitszustand arbeitet er mit einem niedrigen Schallpegel von 40 dB (A), der bis zu 1 m Entfernung hörbar ist."Einer meiner Kunden war verblüfft von der unerwarteten lautlosen Leistung von Mr. Silence", sagte Drazen Skrivanek, CEO von AquaChem, einem der Aquark-Vertreter in Kroatien. "Er scherzte, er habe gedacht, Mr. Silence könne den Pool magisch aufheizen, ohne ihn einzuschalten. Dies ist der Beweis für seinen extrem leisen Betrieb."Darüber hinaus verfügt Mr. Silence über eine hervorragende umweltfreundliche Eigenschaft. Dank der InverPad®-Technologie arbeitet Mr. Silence mit einem niedrigen GWP und einem hohen COP (bis zu 16). Als eine der energieeffizientesten Poolheizungen wurde sie entwickelt, um den Energieverbrauch und die Rechnungen der Poolbesitzer zu reduzieren - für einen wirklich grünen Lebensstil.Um die Kundenerfahrung zu verbessern, hat Aquark ein neues Konzept - GO DOUBLE - eingeführt, das vorschlägt, ein InverPad® Mr. Silence mit doppelter Heizleistung für Ihren Pool zu erwerben. Es bringt die doppelte Badesaison, doppelte Energiespar- und Geräuschreduzierungseffekte, um sowohl die Erfahrung der Benutzer als auch die Kosten zu optimieren.Mit der Aufwertung der InverPad®-Technologie ist es möglich, mit der Aquark InverPad®-Poolwärmepumpenlösung das 4-Jahreszeiten-Schwimmvergnügen auf die nächste Stufe zu heben. Warten wir ab, was passiert.Informationen zu AquarkAquark (https://www.aquark.com.cn/), der Pad Inverter Creator, ist ein professioneller Hersteller von Inverter-Pool-Wärmepumpen mit Sitz in Guangdong, China. Das Unternehmen Aquark wurde mit innovativem Geist gegründet und entwickelt superleise und energieeffiziente Inverter-Poolheizungslösungen für Anwender überall.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.aquark.com.cn/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1490419/AQUARK_Pad_Inverter_Pool_Heat_Pump_Heating_Solution_All_Season_Family.jpgPressekontakt:Chen Binmarketing@aquark.com.cn+86-020-37814693Original-Content von: Aquark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151316/4898661