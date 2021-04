Wöchentlicher Marktbericht der Global Investa Aktien Die Anleger an den Aktienmärkten nahmen in der vergangenen Woche nach der jüngsten Rekordrally Gewinne mit. Der MSCI All Country World Index büßte auf Wochensicht 0,53 Prozent ein. S&P 500 und DAX verloren 0,13 respektive 1,17 Prozent. Als leichter Belastungsfaktor wirkten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden, die Kapitalertragsteuer in den USA kräftig anzuheben. Trotz weiterhin starker Konjunkturdaten war eine Rotation hin zu defensiven Sektoren ...

