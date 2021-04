BAWAG Group AG: Q1 2021 Nettogewinn von 74 Mio. EUR, EPS 0,83 EUR und RoTCE von 10,2% Nestle verhandelt über Kauf von US-Vitaminhersteller Bountiful (WSJ) Philips hebt nach starkem Quartal Umsatzprognose an - Qualitätsproblem belasten Bristol Myers Squibb verlängert Proteomik-Partnerschaft mit Evotec SFC Energy mit stärkstem Jahresauftakt der vergangenen Jahre im Endkundengeschäft Italienische Leonardo erwirbt 25,1% an Hensoldt - Leonardo zahlt laut Mitteilung 23 Euro je Aktie (Xetra SK 15,66) Merck - ex Dividende EUR 1,40 Porsche will Batteriezellfabrik in Tübingen bauen, Interview mit Porsche-Chef Oliver Blume (FAS) Schaeffler - ex Dividende EUR 0,25 Chef der VW-Tochter Seat: Womöglich noch größere Probleme durch Chipknappheit in Q2 (FT) Guten Morgen ...

