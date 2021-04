Die Wall Street startet in eine "Monster-Woche": neben der Fed-Sitzung sind es vor allem die Zahlen der großen US-Tech-Konzerne, die für die Märkte extrem wichtig werden. Aber darüber hinaus melden ein Drittel aller S&P 500-Unternehmen ihre Zahlen - wir werden also nach dieser Woche genauer wissen, ob die US-Berichtssaison weiter so gut läuft wie bisher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...