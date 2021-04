Filderstadt-Bernhausen (ots) - Wenn im Alter die alltäglichen Dinge des Lebens immer schwerer fallen, durch einen Unfall, akute oder chronische Krankheiten die Mobilität und Lebensqualität eingeschränkt sind, kann die häusliche Pflege in den eigenen vier Wänden Unterstützung bieten und dennoch ein hohes Maß an Selbstständigkeit bewahrt werden. Eine häusliche Pflege, die auf Vertrauen und Respekt basiert, ist eine unaufdringliche Alternative zu einem Senioren- oder Pflegeheim. Die pflegebedürftige Person hat weiterhin die Möglichkeit, in ihrem gewohnten Umfeld zu leben und ihren üblichen Aktivitäten nachzugehen. Deutsche Pflegekräfte sprechen und verstehen nicht nur die Sprache ihrer Pflegepersonen, sie sind für ihre Tätigkeit entsprechend geschult und qualifiziert. Das bringt viele Vorteile für die häusliche Pflege mit sich - sowohl für den Pflegebedürftigen als auch seine Angehörigen, die ihr Familienmitglied in guten Händen wissen.Angehörige entlasten und Wohlbefinden im vertrauten Umfeld stärkenDie Pflege durch Angehörige ist eine enorme Herausforderung, die neben Familie, Beruf und alltäglichen Aufgaben nicht nur eine gute Organisation, sondern auch viel Wissen und Kraft erfordert. Einer Umfrage für den Pflegereport 2020 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) zufolge wendet die Hauptpflegeperson täglich mehr als sechs Stunden auf, um den Pflegebedürftigen in seinem Alltag zu unterstützen - eine emotional und körperlich anstrengende Aufgabe. Mit einer Rundum-Premium-Pflege wie sie die Toll Betreuung und Pflege GmbH anbietet, entlasten und unterstützen kompetente Pflegekräfte die Angehörigen. Gegenüber der Betreuung in einem Pflegeheim erlaubt die häusliche Pflege den Angehörigen nicht nur mehr Mitspracherechte, sondern gestattet es, dass die betreute Person weiterhin zu Hause in vertrauter Umgebung leben kann.Erfahrungen im Pflegealltag legen nahe, dass das Wohn- und Lebensumfeld einen entscheidenden Einfluss auf das Wohlergehen, die Lebensqualität und Zufriedenheit der Pflegepersonen hat. Medizinisch ist belegt, dass Personen mit einem beständigen Wohlbefinden schneller von akuten und chronischen Krankheiten genesen, wobei der Kontakt zu engen Vertrauens- und Bezugspersonen ebenso eine wichtige Rolle spielt wie die persönliche Beziehung zu einer Pflegekraft.Pflege und Betreuung durch qualifizierte deutsche PflegekräfteOb Kurzzeit-, Dauer- oder 24-Stunden-Pflege: Die Betreuung zu Hause ermöglicht es, den Pflegebedarf individuell und in Absprache mit den Angehörigen auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Pflegeperson abzustimmen. Die 24-Stunden-Pflege ist dabei nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern beinhaltet für die Pflegekraft eine aktive Zeit, eine Bereitschaftszeit und eine Rufbereitschaftszeit, die individuell auf die Situation des Pflegebedürftigen und die anfallenden Aufgaben im Haushalt abgestimmt werden. Die Toll Betreuung und Pflege GmbH achtet hier streng darauf, die rechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten und die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen- und Ruhezeiten einzuhalten.Die Pflegekräfte gehen in der Rund-um-die-Uhr-Pflege kompetent und einfühlsam auf ihre Patienten ein, wobei die erstklassige und qualifizierte Leistung durch deutschsprachiges Fachpersonal gewährleistet wird. So setzt die Toll Betreuung und Pflege GmbH auf deutschsprachige, examinierte und festangestellte Pflegekräfte und hat ein Pflegekonzept entwickelt, das auf Qualität, Sicherheit und menschlicher Zuwendung basiert. Gewährleistet wird das unter anderem durch ein internes Qualitätsmanagement mit regelmäßigen Schulungen für alle Pflegekräfte.Um den Aufbau persönlicher Beziehungen und das Vertrauen zwischen der Pflegekraft und der Pflegeperson zu stärken, legt die Toll Betreuung und Pflege GmbH zum Beispiel Wert auf kleine und feste Bezugs-Pflegeteams. Denn das herzliche und vertraute Miteinander bildet die Grundlage für eine gelingende häusliche Pflege.Pflegekräfte unterstützen pflegebedürftige Personen in ihrer SelbständigkeitStatt sich bedingt durch den Umzug in ein Pflegeheim an eine neue Umgebung gewöhnen zu müssen, was besonders älteren Menschen sehr schwer fällt, können diese mit einer häuslichen Pflege weiterhin soziale Kontakte und Freundschaften pflegen und sich in ihrem vertrauten Umfeld bewegen, ob bei Spaziergängen oder Einkäufen. Die Pflegekraft leistet der Pflegeperson bei all ihren üblichen Aktivitäten liebevoll Hilfe und Unterstützung, gewährt aber dennoch genügend Freiraum, damit alltägliche Aufgaben eigenständig geleistet werden können. Unabhängigkeit, ein selbstbestimmtes Leben und Selbständigkeit bleiben möglichst lang erhalten.Je nach Pflegebedürftigkeit unterstützt die Pflegekraft bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, Kochen, Gehen, im Haushalt, bei Gartenarbeiten, Besorgungen, Behördengängen oder Arztbesuchen. Sie ist aber mehr als nur eine reine Hilfskraft, sondern ebenfalls vertrauensvolle und enge Bezugsperson, die dem Patienten ihre volle Aufmerksamkeit widmet, sich gemeinsam mit ihm austauscht und ihm bei Sorgen und Problemen zuhört.Über die Toll Betreuung und Pflege GmbHAls Pionier der ganzheitlichen Betreuung für ältere und kranke Menschen legte Dietmar Toll 1986 den Grundstein für die Toll Unternehmensgruppe und damit für die Pflegemarke "Toll Betreuung - Beste Pflege zu jeder Zeit in Ihrem Zuhause" - die für erstklassige Leistungen durch geschulte deutsche Pflegekräfte steht und sich nach wie vor im Besitz der Familie Toll befindet. Durch den Einsatz kleiner Teams wird der Aufbau persönlicher Beziehungen gefördert und das Vertrauen zwischen den Pflegekräften und den Betreuten gestärkt.Pressekontakt:Toll Betreuung und Pflege GmbHGottlieb-Manz-Straße 270794 Filderstadt-Bernhausen0800 / 7 24 24 240711 / 54 89 88 0info@toll-betreuung.dehttps://www.toll-betreuung.de/Original-Content von: Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141522/4898695