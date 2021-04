DJ Müller: Impfpriorisierung so schnell wie möglich aufheben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern gefordert, dass die Impfpriorisierung "so schnell wie möglich" aufgegeben wird. Im Mai würde die Lieferung der Impfdosen deutlich steigen und bei der Verabreichung der Vakzine käme dann mehr Dynamik rein. Ob die Impfreihenfolge dann bereits Ende Mai oder erst im Juni wegfalle, könne er noch nicht sagen. Man müsse sich nicht um fünf oder sechs Tage streiten. Am Sonntagabend hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gefordert, die Priorisierung bereits im Mai aufzugeben.

"Aber wichtig ist, dass es schneller geht, egal ob in den Impfzentren oder in den Hausarztpraxen. Und das funktioniert ja jetzt. Wir merken es, mit mehr Impfstoff geht es auch in den Praxen schneller. Wir kriegen jetzt richtig Dampf da rein", sagte Müller im ARD-Morgenmagazin.

Müller, der aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, sagte, er hoffe, dass auch die Betriebsärzte bald mitimpfen könnten. Die staatlichen Impfzentren werden nach Ansicht des SPD-Politikers trotz der Einbindung der niedergelassenen Hausärzte weiterhin nötig sein für all jene, die dort nach ihrer Erstimpfung auch ihre zweite Immunisierung erhalten werden. Auch sollten die Impfzentren die nächsten großen Bevölkerungsgruppen impfen, wie etwa die Studierenden.

Für bereits vollständig Geimpfte sollte es zudem gewisse Erleichterungen geben, forderte Müller. "Es sollte wirklich keine Privilegien geben im Sinne von Dingen, die für diejenigen nur geöffnet werden, die geimpft sind", sagte Müller. "Aber alle, die geimpft sind, müssen sich deutlich freier und selbstverständlicher auch wieder bewegen können ohne ein ständig neues negatives Testergebnis."

Söder: Geimpfte müssen Rechte einfordern können

Söder forderte am Sonntagabend in der ARD, dass es Anreize geben müsse, dass man sich impfen lasse. "Wir beschränken ja Freiheitsrechte und diese Beschränkungen sind nur dann gerechtfertigt, wenn keine andere Möglichkeit besteht", sagte Söder. "Wenn aber jemand geimpft ist, dann muss er doch auch klar diese Rechte wieder einfordern können vom Staat."

Man müsse ein kluges Management entwickeln, möglichst viel an diesen Rechten wieder zurückzugeben. "Zeitlich natürlich gut gestaffelt, aber für mich ist ganz klar, wer geimpft ist, der muss auch mehr Freiheit haben", so Söder.

Am Nachmittag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten das Thema Impfen beraten. Dabei soll es um die mögliche Aufhebung der Impfpriorisierung und den Umgang mit bereits Geimpften und Genesenen gehen.

