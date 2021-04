Die UmweltBank AG mit Sitz in Nürnberg (ISIN: DE0005570808) will eine Dividende in Höhe von 0,33 Euro an ihre Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum letzten Jahr (0,33 Euro) bleibt die Dividende damit unverändert. Nach Firmenangaben ist dies die 18. Ausschüttung in Folge. Die Hauptversammlung findet am 24. Juni 2021 virtuell statt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt auf Basis des derzeitigen Aktienkurses ...

