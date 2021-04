Der Deutsche Aktienindex behauptet sich ein weiteres Mal an seinen nächstgelegenen technischen Kaufzonen. Die Rallye könnte sich somit fortsetzen, zumindest aber dürfte auch eine weitere Korrektur nicht dramatisch ausfallen. Von Andreas Büchler. Nach einem sehr schwachen Start in der Vorwoche standen die Zeichen für den DAX eigentlich auf Konsolidierung. Doch eine auffällig starke Nachfrage am Monatsdurchschnittspreis ...

