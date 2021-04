Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für die Aktien der Software AG nach Zahlen zum ersten Quartal von 45 auf 48 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Die Banker nahmen in einer am vergangenen Freitag veröffentlichten Studie diverse Anpassungen an ihren Erwartungen für den Softwarekonzern vor. In ihrem Modell verschoben sie den Bewertungszeitraum um drei Monate in die Zukunft. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...