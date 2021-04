Unsere Spekulation auf den EUR/USD kommt langsam in die Gänge! Wir hatten HIER berichtet! Am Freitag kletterte das Währungspaar deutlich bis auf exakt 1,2100 USD nach oben. Auch am heutigen Montag zieht der Kurs nach der Eröffnung weiter bis auf 1,2117 an, kommt aktuell aber wieder bis aus 1,2094 zurück. Wir ziehen jetzt bereits den StopLoss für unsere Position nach und platzieren diesen knapp unter das letzte Tief auf 1,1990! EUR/USD Tageschart Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur ...

