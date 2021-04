Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 19. April fand im National Exhibition and Convention Center die Auto Shanghai 2021 statt, an der Great Wall Motor (GWM) mit seinen fünf größten Marken teilnahm. Die ausgestellten Produkte von GWM zeichnen sich durch ihr Design, ihre Technologie und Intelligenz aus. Der Großteil der Produkte ist auf den internationalen Markt ausgerichtet, wie beispielsweise der HAVAL H6 der 3. Generation.Der HAVAL H6 der 3. Generation basiert auf der weltweit anpassbaren, hochintelligenten modularen "L.E.M.O.N"-Technologie. Es ist die neueste Generation eines Fahrzeugs mit lokal anpassbarer Technologie, das sich durch Hightech-Funktionalitäten und niedrigem Energieverbrauch auszeichnet, und die Bedürfnisse von vielen Kunden in den verschiedensten Fahrszenarien erfüllen kann.Aussehen und Innenraum des HAVAL H6 der 3. Generation sind futuristisch und hochwertig. Der Kühlergrill weist ein klassisches, dreidimensionales geometrisches Muster auf, der Stärke und Ästhetik in sich vereint. Seine sehr hellen LED-Scheinwerfer sind schön integrierte LED durch Rückleuchten des Typs Wolkenbrücke. Der Innenraum verfügt über eine Hightech-Touchscreen, ein bewegliches, digitales Armaturenbrett und ermöglicht die Interaktion mit drei vollfarbigen HUD-Bildschirmen. Er bietet ein luxuriöses, futuristisches Cockpit voller beeindruckender Innovationen.Das intelligente, technologiezentrierte Cockpit des HAVAL H6 der 3. Generation ist mit einer Klimaanlage, intelligenter Geschwindigkeitsregelung, TSR (Verkehrszeichenerkennung) und anderen Konfigurationen ausgestattet und verfügt über die automatische Notbremsungsfunktion AEB (All-Scene Recognition). Das Fahrzeug setzt insgesamt einen starken Fokus auf Intelligenz und Technologie. Es verbessert die Fahrsicherheit erheblich und passt sich leicht an die verschiedensten Straßenbedingungen an.Außerdem ist das neue Modell mit einer automatischen Einparkhilfe ausgestattet, die automatisch horizontal, vertikal und diagonal einparken kann. Zudem verfügt es über eine 360°HD-Panoramabildfunktion, die die Umgebung über die 4-Megapixel-Kameras erfassen kann. Dadurch wird das Parken einfacher und sicherer.Der HAVAL H6 der 3. Generation ist mit einem 2.0GDIT-Motor ausgestattet. Die maximale Leistung beträgt 150 kW, und das maximale Drehmoment bis zu 320 N - m. Der Radstand der Karosserie ist 2738mm, führend in seiner Klasse, und bietet reichlich Fahrraum. Die spezifische Konfiguration des Modells für die verschiedenen Länder, in denen das Fahrzeug angeboten wird, wird Gegenstand der endgültigen Ankündigung sein.Der HAVAL H6 der 3. Generation ist in seiner Klasse führend und wird voraussichtlich Anfang Mai auf dem internationalen Markt erhältlich sein. Dieses neue Modell mit brandneuen und intelligenten Technologien soll mehr Nutzern ein komfortableres Fahrerlebnis bieten, die Position von HAVAL auf dem internationalen Markt weiter festigen und das Prestige der Marke HAVAL stärken.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494929/Image.jpgOriginal-Content von: Haval, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134859/4898855