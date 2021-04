FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.04.2021 - 11.00 am



- BOFA INITIATES BEAZLEY PLC WITH 'BUY' - TARGET 410 PENCE - BOFA INITIATES LANCASHIRE HLDGS WITH 'BUY' - TARGET 880 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4500 (4200)P - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 730 (700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 200 (179) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2225 (2100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES STAFFLINE PRICE TARGET TO 90 (60) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 425 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10600 PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 167 (107) PENCE - UBS RAISES IBSTOCK TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 255 PENCE - UBS RAISES INTERTEK TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 7000 (6100) PENCE



