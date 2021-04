Die europäische Luftfahrtsicherheitsbehörde EASA hat am Wochenende mit höchster Dringlichkeitsstufe vor einer Explosionsgefahr in Treibstofftanks einiger Airbus A320-Flieger gewarnt. Doch die Airbus-Aktie gehört an der Börse am Montag gemeinsam mit anderen Luftfahrt-Werten zu den Tagesgewinnern. Die Gründe für das scheinbare Paradoxon. Die Aktien der Luftfahrtbranche sind am Montag-Vormittag zu einem Steigflug abgehoben. Triebwerksbauer MTU gehört im DAX zu den großen Gewinnern, Airbus und Lufthansa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...