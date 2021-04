Weinheim (ots) -- ERP-Kernsystem und kritische Workloads sind als Software as a Service 24/7 verfügbar- Auslagerung ermöglicht Konzentration auf globale Anwender- und Supportprozesse- Anbindung weiterer Module und nicht-SAP-integrierter Software ist bereits in PlanungWeinheim (ots) - Die BEUMER Group, international führender Hersteller von Intralogistiksystemen, setzt auf SAP S/4HANA in der Private Cloud - und für das Hosting auf den IT-Service- und Managed Cloud Provider Syntax. Syntax betreibt das globale ERP-System im eigenen Rechenzentrum und stellt SAP als Software as a Service (SaaS) rund um die Uhr zur Verfügung.Die Umstellung auf SAP S/4HANA erfolgte aufgrund der immer stärkeren internationalen Ausrichtung der BEUMER Group und des Wandels vom reinen Produkt- hin zum Systemanbieter und Servicepartner. Der Betrieb in der Private Cloud ermöglicht eine integrierte und durchgängige Abbildung sämtlicher Unternehmensprozesse, eine effizientere Planung sowie Zusammenarbeit und mehr Transparenz innerhalb des globalen Firmennetzwerks.Als Partner für die Umsetzung und den Betrieb der SaaS-Lösung wurde mit Syntax ein SAP-zertifizierter Hosting-Experte mit jahrelanger Erfahrung im Hinblick auf die Anforderungen des gehobenen Mittelstands beauftragt. Nach der gemeinsamen Planung einer individuellen Umzugsstrategie kümmerte sich der IT-Dienstleister um die Migration bestehender Interimssysteme und des Produktivsystems. Seitdem läuft SAP komplett über das deutsche Syntax-Rechenzentrum und ist jederzeit und von allen globalen Standorten aus verfügbar.Zudem nutzt die BEUMER Group die Syntax-Server nicht nur für ERP-relevante Daten, sondern auch für kritische Workloads, die 24/7 verfügbar sein müssen: zum Beispiel SAP ECTR für das Product Lifecycle Management im Bereich Engineering. Auch die Migration einer nicht-SAP-integrierten Projektplanungssoftware in die Private Cloud ist bereits in der Vorbereitung."Syntax spricht unsere Sprache und versteht unsere Anforderungen bis ins Detail. Unsere festen Ansprechpartner entwickeln individuelle Lösungsansätze, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren", erklärt Daniel Bieberstein, Head of Global Infrastructure bei der BEUMER Group. "So können wir uns neben dem Kerngeschäft voll darauf konzentrieren, alle globalen Anwender- und Supportprozesse auf das neue System einzustellen, weil wir wissen, dass die zugrunde liegende Technik in professionellen Händen liegt."Pressekontakt:SYNTAXSophie WestphalLeiterin Marketing EuropaSophie.Westphal@syntax.comFon +49 6201-80-86 09Dr. Haffa & Partner GmbHAxel Schreiber, Philipp MoritzKarlstraße 4280333 Münchenwww.haffapartner.desyntax@haffapartner.deFon: + 49 89-993191-0Original-Content von: Syntax Systems GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110500/4898944