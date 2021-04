Der USD/CHF hat sich an den unteren Rand seiner kurzfristigen Range und in Richtung der wichtigen Unterstützung von 0,9116/9087 bewegt, wo auch der 200-Tage-Durchschnitt zu finden ist. Die Ökonomen der Credit Suisse beobachten genau, ob sich oberhalb des genannten Bereichs eine Bodenbildung abzeichnet, was mit einer Bewegung über 0,9196/9200 bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...