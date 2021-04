Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag wie schon vor dem Wochenende leicht nach, womit der Angriff auf das Allzeithoch bei 11'270 einmal mehr vertagt scheint.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Montag wie schon vor dem Wochenende leicht nach, womit der Angriff auf das Allzeithoch bei 11'270 einmal mehr vertagt scheint. Als Bremsklötze erweisen sich insbesondere die defensiven Schwergewichte. Die Aktienmärkte befänden sich in einer Verschnaufpause, heisst es dazu in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Als hemmenden Faktor macht sie...

