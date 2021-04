Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der neuen Handelswoche ist seitens der Notenbanken nun die US-FED am Zug, so die Experten von Union Investment.Nach der eher ereignislosen EZB-Sitzung dürfte auch die FED ihren aktuellen geldpolitischen Kurs bestätigen. Insgesamt bewege sich die amerikanische Notenbank in einem Umfeld starker US-Konjunkturdaten. Damit einhergehende Inflationsrisiken dürften aber (noch) kein Thema für Notenbanker sein. Auch dürfte die FED die Diskussion um einen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik, im Gegensatz zum kanadischen Pendant, kleinhalten. Zudem tage am Dienstag die Japanische Zentralbank. (Ausgabe vom 23.04.2021) (26.04.2021/alc/a/a) ...

