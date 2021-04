++ Europäische Märkte notieren in der Nähe der Schlusskurse vom Freitag ++ DE30 versucht über die Kurszone bei 15.310 Punkten auszubrechen ++ Volkswagen erwartet Belastung durch Chip-Mangel in Q2 ++ Die europäischen Aktienmärkte starteten in die heutige Kassasitzung flach oder teilweise leicht höher. Die Sitzung verlief bisher ruhig und die wichtigsten Indizes aus Europa notierten bisher in engen Bandbreiten um die Schlusskurse vom Freitag. Der spanische IBEX (SPA35) ist der europäische Top-Performer und notiert 0,9% höher. Der niederländische AEX (NED25) hinkt hinterher und gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...