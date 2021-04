26.04.2001: Bluebull mit IPO in Wien. Emissionserlös war 3,84 Mio. Euro.Umsatzextrema:26.04.2007: Bester - CA Immo: 101.310.600 Euro (Doppelzählung); Preis: 24,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 2.067.565. Hintergrund war eine KE: Die CA Immobilien Anlagen hatte den Bezugs- und Angebotspreis neuer Aktien mit 23,25 Euro und die Anzahl der neuen Aktien auf 29.086.200 neue Aktien festgelegt-. Bisher gab es an einem 26. April 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.04. beträgt 0,24%. Der beste 26.04. fand im Jahr 2007 mit 1,54%statt, der schlechteste 26.04. im Jahr 2013 mit -1,29%. Im Vorjahr war am 26.04. kein Handel. (Der Input von Börse Geschichte für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...