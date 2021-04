NEL Asa (ISIN: NO0010081235) musste in den letzten Wochen zusehen, wie grosse Elektrolyseaufträge an den Norwegern vorbeigingen. Und die etablierten Konzerne konnten Erfolge in Nel's ureigener Domäne verbuchen. Und hier scheint Nel erkannt zu haben, dass es ohne starke Partner für die Projektkoordination oft nur den zweiten Platz bei den grossen Projekten gibt: ThyssenKrupp schnappte sich einen 20 MW Elektrolyseauftrag in den USA und einen 88 MW Auftrag in Kanada plus 700 MW "Westküste"-Potential, die Siemens Energy steht in Spanien mit Messer Group für mindestens 70 MW Elektrolysekapazität seit ...

