Am 12.04.2021 mussten wir feststellen, dass die Unsicherheit bei Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) immer noch nicht vorbei ist. Die Abstimmung über geänderte Anleihebedingungen war am 50 % - Quorum gescheitert. Auch wenn der CEO versuchte auf Optimismus zu machen, indem er betonte "(…) bei der ersten Abstimmung eine durchschnittliche Beteiligung von rund 26 % erreichen (…)Eyemaxx wird den Dialog mit Anleihegläubigern noch weiter intensivieren und ist sehr optimistisch, dass das erforderliche Quorum und die Zustimmung in der 2. Gläubigerversammlung erreicht werden." Und seitdem ist einiges,etwas ...

