DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen mit Ifo leicht ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen liegen am Montagmittag leicht im Minus. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im April zwar leicht auf 96,8 Punkte, blieb damit aber unter der Prognose von 97,4. Die LBBW erklärt den unerwartet schwachen Anstieg mit der Unsicherheit durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Reaktionen darauf sowie mit Lieferproblemen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 15.247 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 4.007 Zähler nach unten.

Fed-Entscheidung im weiteren Wochenverlauf

Bis zu der Fed-Sitzung dürfte sich der Markt auf Einzelwerte und Geschäftszahlen aus der Berichtssaison konzentrieren. Während die Fed ihren geldpolitischen Kurs mit unveränderten Anleihekäufen und Zinsausblick bestätigen dürfte, dürfte der Markt den erwarteten flachen Zinspfad der Fed bis 2024 weiterhin in Frage stellen, so die Commerzbank. Der Ausstiegskurs scheine von der mittelfristigen Inflation abzuhängen und die Fed möchte wahrscheinlich eine Ausstiegsdiskussion zu diesem Zeitpunkt vermeiden, heißt es.

Trotz guter Geschäftszahlen geben Philips um 3,1 Prozent nach. Die Umsatzprognose sei nach oben korrigiert worden, aber die Margenerwartung bleibe unverändert, so dass die Änderungen an den Konsensschätzungen eher bescheiden ausfallen dürften, gibt Berenberg zu bedenken. Auch habe der Aktienkurs bereits Vorfeld der Vorlage erheblich reagiert.

Mit PostNL geht es dagegen um 5,9 Prozent nach oben. Der niederländische Logistiker hat den Gewinnausblick für das laufende Jahr erhöht. Die Nachfrage nach Online-Shopping und der entsprechenden Auslieferung von Paketen sei noch stärker als erwartet gewesen, daher habe auch der Gewinn im ersten Quartal rund 50 Millionen Euro über den Erwartungen gelegen, heißt es.

Für Atoss geht es nach Zahlenausweis um 2,3 Prozent nach oben. Sowohl Umsatz als auch Marge konnten weiter gesteigert werden, der operative Gewinn stieg daher um 21 Prozent. Das Cloud-Geschäft wächst wie vom Markt erhofft weiter und bringt dem Unternehmen wiederkehrende Erlöse. Beim Ausblick ist man zuversichtlich und will "neue Rekorde auf Jahressicht" erreichen, ohne diese jedoch genauer zu quantifizieren.

Gut für den Rüstungskonzern Hensoldt wird der Einstieg von Leonardo als Ankeraktionär aufgenommen. Die Italiener, die ähnlich wie Hensoldt teilweise im Staatsbesitz sind, übernehmen 25,1 Prozent von KKR. Sie zahlen 23 Euro je Aktie, was weit über dem aktuellen Kursniveau liegt. Weitere Käufe durch den neuen Aktionär - beispielsweise über die Börse - sind allerdings nicht zu erwarten. Das bremst. Auch ist eine Übernahme wegen der Sperrminorität des Bundes unwahrscheinlich. Hensoldt gewinnen 5,7 Prozent auf 16,46 Euro.

Grenke will testierte Zahlen vorlegen

Aktien von Grenke springen um 5,3 Prozent nach Ankündigung des Datums für die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses. Er soll am 21. Mai 2021 vorgelegt werden. "Wichtiger als das Datum ist die Nachricht, 'dass' er testiert wurde", meint ein Händler. Dies habe die Prüfungsgesellschaft KPMG in einem Brief an den Aufsichtsrat mitgeteilt. Die Aktie notiert aber weiterhin klar unter den Niveaus von vor den Vorwürfen bilanzieller Ungereimtheiten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.007,11 -0,16 -6,23 12,79 Stoxx-50 3.388,38 -0,24 -8,16 9,01 DAX 15.246,76 -0,22 -32,86 11,14 MDAX 32.854,97 0,25 82,51 6,68 TecDAX 3.518,47 -0,01 -0,41 9,52 SDAX 16.276,03 0,94 151,30 10,23 FTSE 6.938,68 0,00 0,12 7,40 CAC 6.257,25 -0,01 -0,69 12,71 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,25 0,01 -0,49 US-Zehnjahresrendite 1,58 0,02 -1,10 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2093 -0,02% 1,2114 1,2060 -1,0% EUR/JPY 130,33 -0,18% 130,55 130,29 +3,4% EUR/CHF 1,1057 +0,07% 1,1053 1,1042 +2,3% EUR/GBP 0,8697 -0,23% 0,8714 0,8709 -2,6% USD/JPY 107,77 -0,16% 107,77 108,04 +4,3% GBP/USD 1,3905 +0,21% 1,3903 1,3847 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,4791 -0,13% 6,4843 6,4920 -0,4% Bitcoin BTC/USD 53.279,50 +11,91% 52.760,50 49.209,00 +83,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,21 62,14 -1,5% -0,93 +25,9% Brent/ICE 65,00 66,11 -1,7% -1,11 +26,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,85 1.777,46 +0,1% +2,39 -6,2% Silber (Spot) 26,13 26,02 +0,4% +0,10 -1,0% Platin (Spot) 1.237,20 1.232,28 +0,4% +4,93 +15,6% Kupfer-Future 4,41 4,34 +1,8% +0,08 +25,3% ===

