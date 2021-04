DJ pressrelations.de/Systematischer Vertriebserfolg auch in Krisenzeiten - SpringerGabler essential

Systematischer Vertriebserfolg auch in Krisenzeiten - SpringerGabler essentialSystematischer Vertriebserfolg ist auch in Krisenzeiten möglich - Impulse, Strukturen, Stresstest für Wachstum und Effizienz, nicht nur im Lockdown -Vertriebsorganisationen sind oft auf schönes Wetter ausgerichtet. Vielleicht auch Ihre. Wird das Unternehmensumfeld jedoch rauer, muss sich Ihr Vertrieb darauf einstellen, wetterfest und krisensicher werden. In meinem 2020 veröffentlichten SpringerGabler essential diskutierte ich mögliche Arten von Krisen und zeige auf, was Sie tun konkret können und müssen, um mit Ihr Unternehmen und Ihren Vertrieb durch die Krise zu führen. Was für den Erfolg in der Krise benötigt wird, hilft Ihnen aber auch, Ihren Vertrieb im Normalbetrieb besser zu machen. Ich schlage daher einen Bogen von möglichen Krisenursachen über die strategische Absicherung, Maßnahmen für Effizienzsteigerung, Mehrumsatz und zur Cash-Sicherung bis hin zu einem schnellen 7-stufigen Stresstest Vertrieb. Ausführungen zur Rolle des Marketings und Hinweise zur Prioritätensetzung für eine erfolgreiche Umsetzung runden das Buch ab. Der Inhalt - Effizienz, Wirkung und Resilienz im Vertrieb - Cash einsammeln und besseres Marketing - Krisenmanagement, Prioritäten und nachhaltige Umsetzung - 7-stufiger Stresstest Vertrieb - Fragestellungen Ich habe das SpringerGabler.essential fur Sie geschrieben, wenn Sie sich fragen, ob Ihr "Schönwetter-Vertrieb" in der Lage ist, auch in Krisenzeiten zu bestehen, Sie gerade vor der Aufgabe stehen, einen extern ausgelösten Nachfrageund Umsatzeinbruch zu kompensieren, als neu eingestellter Vertriebsverantwortlicher gleich zu Beginn die Weichen richtig stellen möchten, Sie intern gezwungen sind, im Vertrieb einschneidende Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Cash-Sicherung zu identifizieren und umzusetzen, oder Sie eine Checkliste und Handreichung benötigen, um Ihren Vertrieb - aus welchem Grund auch immer - einem Krisencheck oder Stresstest zu unterziehen. Sind Sie Vertriebsmanager oder Geschäftsführer, der seinen Vertrieb krisenfest machen oder ihn durch eine Krise führen möchte und praktische Handreichungen sowie einen Überblick über wichtige Hebel sucht - dann sollten Sie mein essential lesen. Das Buch wurde im Sommer 2020 bei Springer Gabler als Printausgabe veröffentlicht unter der ISBN 978-3-658-30661-8 oder als eBook unter der ISBN 978-3-658-30662-5. Hier der Link zu meiner Website mit der Verbindung zu SpringerGabler: https://bpsales.de/buch-springergabler-vertriebserfolg-in-der-krise/ Gern können Sie mir auch Feedback geben - Kritik, Anregungen oder Ergänzungen: klesse@bpsales.eu Best Practice Sales GmbH ist eine auf Vertrieb spezialisierte Unternehmensberatung, die Beratung, Interimmanagement und Fachcoaching anbietet. Fokus ist das B2B Industriegeschäft - Best Practice Vertrieb - Commercial Excellence - Sales Enablement - Sales Transformation.Kontakt Best Practice Sales GmbH Peter Klesse Königsallee 14 40212 Düsseldorf Tel.: +49 211 13866 211 Fax: +49 211 13866 284 E-Mail: klesse@bpsales.eu Web: https://bpsales.deDiese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

