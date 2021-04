DJ Altmaier spricht mit Konsumgüterbranche über Corona-Folgen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Vertreter der Konsumgüterindustrie zu einem Krisengespräch getroffen. Zugegen waren die Branchen Textil, Schuhe und Lederwaren, Glas, Keramik, Möbel, Papier, die Markenwirtschaft, aber auch die Gewerkschaften IG-Metall und IG BCE, wie sein Ministerium mitteilte. Die Corona-Pandemie stelle die Branche weiter vor zahlreiche Herausforderungen und habe den Veränderungsdruck deutlich gemacht, betonte Altmaier.

"Die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind dabei zwei zentrale Zukunftsthemen, um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze in der Branche nachhaltig zu sichern", so Altmaier. Die Teilnehmer tauschten sich bei dem digitalen über nachhaltigen Konsum, die Produktentwicklung sowie die Exportförderung aus. In einem gemeinsamen Papier vereinbarten sie auch eine weitere Zusammenarbeit.

